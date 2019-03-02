خوري: الجو السياسي المتوتّر لن ينعكس على عمل الحكومة

أكد الوزير السابق غطاس خوري في حديث تلفزيوني أن "ما سمعناه من المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" بيار دوكان كان واضحاً وهو أشاد بالبيان الوزاري وكان هناك طلب استعجال لإجراءات وهذا ليس بأمر جديد وسيجري اجتماع في باريس في ذكرى "سيدر" لتفيعل العمل".

وراى خوري ان "الجو السياسي المتوتّر لن ينعكس على عمل الحكومة وستكون هناك تعيينات وتحضير للموازنة في الأسابيع المقبلة".