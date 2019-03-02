مصادر الـ"LBC": السنيورة كان يلجأ إلى إنفاق الخزينة عندما كان يريد تهريب إنفاق ما من الرقابة

أكدت مصادر مالية مطلعة، لقناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سعى من خلال مؤتمره الصحافي إلى تغطية الإخطاء غي حسابات مالية الدولة بإنفاقات 11 مليار الدولار من دون مصوغ قانوني.

كما تطرقت المصادر إلى حديث السنيورة عن إنفاق موازنة وإنفاق خزينة، مشيرة إلى أن السنيورة عندما كان يريد تهريب إنفاق ما من الرقابة كان يلجأ إلى إنفاق الخزينة.