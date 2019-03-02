المنلا: الحريري أكد لدوكان أن النقاط التي أثارها على أجندة الحكومة

أكد مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري نديم المنلا، في تصريح تلفزيوني، أن الحريري أكد لمبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقرّرات "مؤتمر سيدر" بيار دوكان أن كل النقاط التي أثارها هي على أجندة الحكومة.

وأشار المنلا إلى أن الحريري بدأ حواراً جدياً مع جميع القوى السياسية، لافتاً إلى أنه سيحصل توافقاً على تطبيق أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الكلام بين القوى السياسية إيجابي والكل يبدي تجاوبا ليكون جزءاً من العملية التغييرية، لافتاً إلى أن الأمور ستظهر خلال الأيام المقبلة.