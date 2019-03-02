جريحتان نتيجة هجوم كلب شارد في بلدة عربصاليم

ذكرت معلومات أن المواطنة خ. حسن (70 عاما) وعاملة منزلية من التابعية الأثيوبية، أصيبتا بجروح مختلفة، بعدما هاجمهما كلب شارد في بلدة عربصاليم -النبطية، ونقلتا إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، حيث أعطيت لهما اللقاحات اللازمة.

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