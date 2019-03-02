لفترئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة لدى استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بريللمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في الاردنإلى أن "مجيئه اضافة نوعية لمؤتمر الاتحاد البرلمان العربي وامامنا تحديات كبيرة جدا كما تفضل بري وعلينا ان نأخذ الايجابيات التي تجمع القوى العربية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برلمان الاردن مستقبلا بري: مجيئه اضافة نوعية للمؤتمر وأمامنا الكثير من التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.