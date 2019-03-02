العثور على جثة رجل مصابا برصاصة في الرأس في خراج كفرحيم

ذكرت معلومات صحافية أن القوى الأمنية عثرت عصر اليوم في خراج بلدة كفرحيم، على "ع. ف. ي." (مواليد 1969- بلدة نحلة)، جثة هامدة داخل سيارته من نوع شفروليه، لون اسود تحمل الرقم 576298/ب، ومصابا بطلق ناري في الرأس من مسدس حربي.
وحضرت القوى الأمنية، وفرضت طوقا على المكان في انتظار وصول الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات الحادثة والوفاة.
وكانت زوجته قد أبلغت منذ يومين القوى الأمنية عن اختفائه.
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