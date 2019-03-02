مصادر للعربية: تعديلات وزارية كبرى في الجزائر خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت مصادر جزائرية متطابقة، عن أن تعديلا حكومیا وشیكا سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، سیكون الأوسع على الإطلاق والأكبر من نوعه، حسبما ذكرت "العربية".

وأوضحت المصادر للعربية، أن هذا التعديل سیشمل رؤوسا كبیرة في الحكومة، في مقدمتھم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحیى.

ولم تذكر المصادر تفاصیل التعیینات الجديدة، إلا أنھا أكدت بأنھا ستحمل مفاجآت.

يشار إلى أنه تمت تنحیة عبد المالك سلال من منصب مدير الحملة الانتخابیة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعیین عبد الغني زعلان خلفا له.