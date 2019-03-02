لافروف يدين التهديدات الأمريكية لفنزويلا في اتصال مع بومبيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال حديثه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، إن موسكو مستعدة لإجراء مشاورات حول فنزويلا، لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم.

وأدان لافروف، الوضع في فنزويلا والتهديدات الأمريكية ضد القيادة الشرعية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية عن الاتصال الهاتفي: "جرى التركيز على الوضع في فنزويلا. وأدان لافروف التهديدات الأمريكية لقيادتها الشرعية، وهو ما يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وانتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن المسألة الفنزويلية، نذكر أننا مستعدون لذلك، لكن لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم، حيث أن الفنزويليين وحدهم هم من يحق لهم تقرير مستقبلهم".