رسمياً.. التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة)؛ للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وأرائهم بشأن جدول الامتحانات المقترح والذي أعدته الوزارة، وبحضور ممثل الطلاب وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في مصر.

كما تم إجراء استطلاع رأي حول المواعيد في جدول الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة والصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماع، وشارك فيه ما يقرب من 180 ألف طالب، وأبدوا ملاحظتهم حول الجدول.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم، إنه تم تلبية رغبة طلاب الثانوية العامة، بوضع فترة زمنية مريحة بين الامتحانات، حيث تم توفير 4 أيام ونصف لمادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، و3 أيام ونصف للكيمياء والجغرافيا، وكذلك المواد المرتبطة بالشهادات الدولية حيث تم مراعاة التوفيق في الجدول بين امتحانات الثانوية العامة والشهادات الدولية.

جدير بالذكر أن امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبدأ اعتبارا من السبت 8 يونيو 2019، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019.