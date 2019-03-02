المعارضة الجزائرية تدعو لمواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لمطالبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

دعت المعارضة الجزائرية، في بيان صدر اليوم السبت، لمواصلة الحراك الشعبي حتى الاستجابة لمطالبه بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الترشيح لولاية خامسة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة، شارك فيها عشرات الآلاف للتنديد بترشيح بوتفليقة الذي تولى الحكم منذ عام 1999، لولاية خامسة، أسفرت عن وقوع قتيل من صفوف المحتجين، وإصابة العشرات.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أنها سوف تعلن عن قرارات مهمة خلال ساعات، وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد الغنية بالنفط اثر إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نيته الترشح لفترة خامسة رعم متاعبه الصحية.

يذكر أن غدا الأحد آخر موعد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في يوم 18 أبريل المقبل طبقا للمادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية.

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