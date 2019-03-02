روسيا: البنتاجون بدأ تطوير استراتيجية عسكرية جديدة ونحن مستعدون لها



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، النائب الأول لوزير الدفاع، الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بدأت بتطوير استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الروسي مستعد لمواجهة هذه الاستراتيجية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن جراسيموف القول: "بدأت وزارة الدفاع الأمريكية في تطوير استراتيجية أساسية جديدة للحروب، أطلق عليها حصان طروادة، وجوهرها يكمن في الاستخدام النشط لإمكانيات الاحتجاج لزعزعة الاستقرار، بينما يتم مهاجمة كافة المنشآت المهمة بأسلحة متطورة جدا وعالية الدقة".

وشدد جيراسيموف على أن "روسيا مستعدة للتعامل مع كافة الاستراتيجيات".

وأضاف: "في السنوات الأخيرة، طوّر العلماء العسكريون الروس بالتعاون مع هيئة الأركان العامة للجيش الروسي مناهج ومفاهيم جديدة لتحييد الأعمال العدوانية للخصوم المحتملين".

وتابع: "الاستجابة الروسية مبنية على أساس استراتيجية نشطة للدفاع، تأتي من قلب الطبيعة الدفاعية لعقيدة الجيش الروسي".