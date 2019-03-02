المسماري: الجيش الليبي يدخل منطقة القطرون في الجنوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الجيش دخل اليوم السبت، منطقة القطرون فى أقصى الجنوب "وسط ترحيب كبير من مواطنيها".

وأعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، في وقت سابق من اليوم، أن قوات الجيش الليبي تدخل بشكل سلمي إلى منطقة القطرون جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وكان مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، قد أعلن، أمس الجمعة، أن قوات الجيش الليبي قد دخلت إلى منقطة أم الأرانب جنوبي البلاد وسط ترحيب أهالي المنطقة.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.