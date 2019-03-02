طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على موقع لحماس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيخاي ادرعي، إن طائرات عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس، في جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق رزمة بالونات محملة بعبوة ناسفة.

وشن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية الأربعاء الماضي، استهدفت عددًا من المواقع التابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، تسببت بإلحاق أضرارًا مادية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر شهود عيان في غزة، أن القصف طال موقعًا لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في دير البلح جنوب مدينة غزة في وقت متأخر من الأربعاء.

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت شرطة الاحتلال الأربعاء، 36 فلسطينيًا في القدس الشرقية المحتلة، وفي أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، بينهم محافظ مدينة القدس والقائد السابق لكتائب شهداء الأقصى.

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