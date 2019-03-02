غارة إسرائيلية على موقع تابع لحماس في غزة

أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، على موقع تابع لحركة حماس، بحسب ما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن ذلك جاء رداً على إطلاق بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضي

الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أكد أنه أصيب، أمس الجمعة، 17 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب

الحدود بين القطاع وإسرائيل خلال احتجاجات "مسيرات العودة".

وقال أشرف القدرة "أصيب 17 مواطناً بجروح مختلفة بالرصاص الحي الذي استخدمته قوات الاحتلال ضد المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة الـ49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، موضحاً أن من بين المصابين "حالة خطيرة".