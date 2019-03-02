أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، مساء اليوم السبت، على موقع تابع لحركة حماس، بحسب ما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن ذلك جاء رداً على إطلاق بالونات محملة بعبوة ناسفة باتجاه الأراضيالإسرائيلية.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أكد أنه أصيب، أمس الجمعة، 17 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب
وقال أشرف القدرة "أصيب 17 مواطناً بجروح مختلفة بالرصاص الحي الذي استخدمته قوات الاحتلال ضد المشاركين السلميين في فعاليات الجمعة الـ49 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة"، موضحاً أن من بين المصابين "حالة خطيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على موقع تابع لحماس في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.