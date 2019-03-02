روسيا تعلن استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة حول فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.
وأدان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثة مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو،الوضع في فنزويلا والتهديدات الأميركية ضد القيادة الشرعية للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم السبت، إنه "جرى التركيز على الوضع في فنزويلا. وأدان لافروف التهديدات الأميركية لقيادتها الشرعية،
وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق باقتراح واشنطن إجراء مشاورات ثنائية بشأن المسألة الفنزويلية، نذكر أننا مستعدون لذلك، لكن من الضروري اتباع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشكل صارم، حيث أن الفنزويليين وحدهم هم من يحق لهم تقرير مستقبلهم".
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