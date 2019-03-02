داعش يعلن تبنيه هجوماً إرهابياً في نيجيريا

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت إنه قتل 10 جنود نيجيريين في هجوم وقع 28 فبراير في ولاية بورنو شمال شرق البلاد. وأعلن التنظيم المتشدد ذلك في بيان صدر عبر وكالة أعماق. بيان صدر عبر وكالة أعماق. وقال البيان "مقتل نحو 10 من الجيش النيجيري وتدمير آلية رباعية الدفع بهجوم لمقاتلي داعش في قرية تدماري قرب مدينة مايدوجوري في (ولاية) بورنو أول أمس". وشن تنظيم داعش في غرب أفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام في 2016، عددا من الهجمات في شمال شرق نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية.

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