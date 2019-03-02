ذكرت قناة العربية أن تعديلا حكومیا وشیكا سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، سیكون الأوسع على الإطلاق والأكبر من نوعه. ونقلت القناة عن مصادر جزائرية قولها إن هذا التعديل سیشمل رؤوسا كبیرة في الحكومة، في مقدمتھم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحیى. إن هذا التعديل سیشمل رؤوسا كبیرة في الحكومة، في مقدمتھم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحیى. ولم تذكر المصادر تفاصیل التعیینات الجديدة، إلا أنھا أكدت بأنھا ستحمل مفاجآت. يشار إلى أنه تمت تنحیة عبد المالك سلال من منصب مدير الحملة الانتخابیة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعیین عبد الغني زعلان خلفا له.

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل حكومي في الجزائر خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.