ِفيديو.. هكذا استولت قطر على الإعلام الأمريكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بعنوان: أموال الدم.. كيف استولت قطر على الإعلام الأمريكي؟ وكشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، عن "استنزاف نظام قطر مليار دولار لشراء مؤسسات أمريكية لمهاجمة "استنزاف نظام قطر مليار دولار لشراء مؤسسات أمريكية لمهاجمة السعودية والبحرين والإمارات". كتب طه تغريدة له عبر حسابه على موقعتويتر قال فيها: "بمجرد مكاتبتنا لهذه المؤسسات بالدليل والبرهان والقانون، تراجع بعض منها". وأضاف حسب فيديو مداد نيوز: "أموال الدم.. فيلم وثائقي يعرض في أمريكا يتحد عن كيف استطاعت قطر شراء واشنطن بمؤسساتها السياسية والإعلامية".

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