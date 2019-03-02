أردوغان يعلن استعداده لحل النزاع بين الهند وباكستان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لبذل قصارى جهدها من أجل خفض فتيل الأزمة المتصاعدة بين الهند وباكستان.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في مدينة طرابزون اليوم السبت: "تصعيد التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان وصب الزيت على النار لا يفيدان أحدا.. تركيا مستعدة لفعل كل ما بوسعها من أجل خفض التوتر بين باكستان والهند، أثق بأن جهود تركيا ستسهم في تجاوز هذه المرحلة العصيبة".

ورحب الرئيس التركي بقرار السلطات الباكستانية الإفراج عن الطيار الهندي أبهناندن فارتامان الذي أسر في باكستان، يوم الأربعاء الماضي بعد إسقاط مقاتلته.

وأضاف: "تكمن رغبتنا بأن يستجيب أصدقاؤنا الهنود بالطريقة نفسها".

ويأتي تصريح أردوغان بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بحثا خلاله تأزم العلاقات بين نيودلهي وإسلام آباد.

وقبل المكالمة الهاتفية، أعلن عمران خان أنه سيطلب من أردوغان أن "يلعب دورا في خفض التوتر مع نيودلهي".