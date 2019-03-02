كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. غارة جوية إسرائيلية على موقع لحماس في قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء يوم السبت، غارة على موقع للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وأكدت إذاعة الأقصى المحلية أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت مرصدا للمقاومة شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت موقع مراقبة يتبع ل حماس في جنوب قطاع غزة رداً على إطلاق بالونات التي تحمل عبوة ناسفة نحو المستوطنات.

يشار إلى أن الشبان الفلسطينيين شاركوا مساء اليوم في فعاليات "الإرباك الليلي" في مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت 24" العبري إنه تم "إلقاء العشرات من العبوات الشديدة على قوات الجيش الإسرائيلي قرب السياج جنوب قطاع غزة"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الاحتلال.