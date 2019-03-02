كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف يندد بما وصفه "التدخل الصارخ" لواشنطن في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بما وصفه التدخل الصاخ للولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا.

وقال لافروف، في تصريحات صحفية السبت، أن موسكو على استعداد كامل لإجراء مباحثات عاجلة مع الإدارة الأمريكية حول الأوضاع في فنزويلا.

ويترقب أنصار المعارض خوان جوايدو عودته إلى فنزويلا بعد جولة قصيرة في أمريكا اللاتينية، وسط تخوفات من اعتقاله من نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

ويعود جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة إلى كراكاس، الإثنين، بعد استقباله في كولومبيا والبرازيل والباراجواي والأرجنتين والأكوادور كرئيس دولة، ما يشكل تحديا لمادورو الذي يهدد باعتقاله تحت طائلة إثارة ردود فعل دولية.

وجوايدو المدعوم من 50 بلدا بينها الولايات المتحدة وعد بالعودة “رغم التهديدات” لتطبيق استراتيجيته وقيادة حكومة انتقالية حتى تنظيم انتخابات حرة.

وقال المحلل السياسي لويس سالامنكا إنه يأتي بدعم دولي، وهو مدعوم من الولايات المتحدة التي هددت باللجوء إلى القوة إذا تم المساس به لكنه يجازف بأن يعتقل أو يتعرض لهجوم.