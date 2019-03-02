السيول تقتل 20 شخصا على الأقل في أفغانستان

أفاد مكتب الأمم المتحدة الذي ينسق جهود المساعدات الإنسانية في أفغانستان، اليوم السبت، إن 20 شخصا على الأقل بينهم أطفال لقوا حتفهم في جنوب أفغانستان عندما اجتاحت سيول جارفة ما يصل إلى ألفي منزل وجرفت سيارات.

وقال المكتب في بيان إن أمطارا غزيرة هطلت على مدينة قندهار وست مقاطعات أمس الجمعة. وفقا لـ "رويترز".