كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعش" يتبنى مقتل 10 جنود نيجيريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، إنه قتل 10جنود نيجيريين في هجوم وقع 28 فبراير في ولاية بورنو شمال شرق البلاد.

وأعلن التنظيم المتشدد ذلك في بيان صدر عبر وكالة أعماق.

وقال البيان: "مقتل نحو 10 من الجيش النيجيري وتدمير آلية رباعية الدفع بهجوم لمقاتلي الدولة الإسلامية في قرية تدماري قرب مدينة مايدوجوري في (ولاية) بورنو أول أمس".