كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم "العمال" البريطاني يهاجم إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظيت تغريدة لرئيس حزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، بأكثر من 15 ألف إعجاب، خلال أقل من 48 ساعة، والتي هاجم فيها قتل إسرائيل للفلسطينيين.‎

وسبق لكوربين أن نشر قبل يومين عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تغريدة أخرى، حظيت بـ 1500 تعليق و8300 إعادة. وذلك بحسب صحيفة "القدس العربي".

وكان زعيم المعارضة، جيرمي كوربين، قد دعا في تغريدته الحكومة إلى "إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين وتجميد بيع الأسلحة إليها".

وجاء تصريح كوربن بالتزمن مع إعلان لجنة الأمم المتحدة المستقلة، الخميس الماضي، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال مسيرات العودة في غزة، أن إسرائيل قتلت 183 فلسطينيا بالرصاص الحي، من بينهم 35 طفلا دون الثامنة عشر وثلاثة مسعفين وصحفيان يرتدون زيا واضحا بمهنتهم.

ويعرف جيرمي كوربن، بدعمه للقضية الفلسطينية، ويواجه منذ توليه رئاسة الحزب عام 2015، اتهامات بـ"معاداة السامية"، من قِبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية.‎

ويشهد الحزب سلسلة استقالات أو عمليات فصل من الحزب على خلفية اتهامات تتعلق بـ"معاداة السامية".

والأسبوع الماضي، استقال تسعة من الحزب المعارض، على خلفية ما وصفوه بفشل قيادته في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والموقف من معاداة السامية.