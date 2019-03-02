كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: تواصل المعارك بين قسد وداعش في "الباجوز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، في بلدة الباجوز الواقعة بريف دير الزور شرق سوريا.

ووصف القائد الميداني في قوات سوريا الديمقراطية عدنان عفرين، المعارك اليوم المتواصلة على المحاور الثلاث في بلدة الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش، "بالعنيفة جداً".

وأضاف عفرين: "أصيب 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات بينما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى من مسلحي داعش كما تم رصد ذلك عبر قبضات اللاسلكي".

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية في محافظة دير الزور قولها إن "طيران التحالف الدولي يقصف بالفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباجوز بريف دير الزور الشرقي اليوم السبت".

وكان قائد عسكري في جيش الثوار التابع للجيش الحر، الذي يشارك إلى جانب قوات قسد في معارك الباجوز على المحور الشرقي، قد قال في تصريحات "سيطرت قواتنا اليوم على كل المنطقة التي تفصل بيننا وبين مسلحي داعش في بلدة الباغوز وأصبحت المواجهات على خطوط قريبة".