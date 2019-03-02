كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: تواصل المعارك بين قسد وداعش في "الباجوز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تتواصل المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السبت، في بلدة الباجوز الواقعة بريف دير الزور شرق سوريا.
وأضاف عفرين: "أصيب 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية خلال الاشتباكات بينما سقط عدد كبير من القتلى والجرحى من مسلحي داعش كما تم رصد ذلك عبر قبضات اللاسلكي".
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية في محافظة دير الزور قولها إن "طيران التحالف الدولي يقصف بالفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباجوز بريف دير الزور الشرقي اليوم السبت".
وكان قائد عسكري في جيش الثوار التابع للجيش الحر، الذي يشارك إلى جانب قوات قسد في معارك الباجوز على المحور الشرقي، قد قال في تصريحات "سيطرت قواتنا اليوم على كل المنطقة التي تفصل بيننا وبين مسلحي داعش في بلدة الباغوز وأصبحت المواجهات على خطوط قريبة".
ونقلت مصادر إعلامية كردية "أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت اليوم من تدمير شاحنة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم داعش قبل وصولها إلى هدفها".