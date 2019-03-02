كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: طلبت من الصين إلغاء رسوم منتجاتنا الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة على الفور.

وذكر ترامب على تويتر أن قدم هذا الطلب نظرا لأن المباحثات التجارية بين البلدين تمضي على نحو جيد ولأنه لم يفرض رسوما جمركية نسبتها 25 في المئة على السلع الصينية يوم الجمعة، كما كان مقررا من قبل.

وقال "طلبت من الصين إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة على منتجاتنا الزراعية على الفور (بما في ذلك لحوم الأبقار والخنزير، إلخ) استنادا إلى حقيقة أننا نمضي في مباحثات التجارة على نحو جيد".