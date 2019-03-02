كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مقتل 30 من الميليشيا الحوثية بحجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، بمقتل 30 عنصراً من مسلحي ميليشيا الحوثيين في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال بيان للجيش إن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت عربة محملة بالذخائر تابعة للميليشيا، أثناء تجمع عناصر الميليشيا حولها لاستلام الذخائر في منطقة المندلة بمديرية كشر، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، جراء انفجارها مع جميع الدوريات المجاورة".

وأضاف البيان: "أن غارات أخرى استهدفت دورية للحوثيين في المديرية ذاتها، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها من العناصر".

وبحسب البيان، فقد نفذ طيران التحالف عملية إنزال جوي دعما لقبائل حجور"المساندة لقوات الجيش اليمني" هي الخامسة خلال أيام، تضمنت ذخائر وأسلحة ومواد غذائية وطبية.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ويشهد عدد من المناطق في مديرية كشر معارك عنيفة بين الطرفين منذ أوآخر يناير الماضي، حيث يحاول مقاتلو ميليشيا الحوثي استعادة السيطرة على منطقة حجور بعد أن تم تحريرها من قبل قوات الجيش.