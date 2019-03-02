رياض محرز يقود مانشستر سيتي لصدارة”البريمرليغ” مؤقتا

قاد الجزائري رياض محرز، السبت، فريقه مانشستر سيتي للانقضاض على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مؤقتًا.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد الجزائري محرز في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الأول مؤقتًا برصيد 71 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول، في انتظار نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون ضمن نفس الجولة غدًا الأحد.

فيما تجمد رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأسفرت مباريات آخرى بنفس الجولة اليوم عن فوز مانشستر يونايتد على ضيفه ساوثهامتون بثلاثة أهداف لهدفين، وكريستال بالاس على مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف.

كما تغلب وولفرهامبتون على ضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد، وبرايتون على هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف. –