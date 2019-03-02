بعد إعفاء شرفات أفيلال.. الحكومة تعيد تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالماء

بعد حوالي ستة أشهر، على إعفاء شرفاء أفيلال، كاتبة الدولة سابقا، المكلفة بالماء، من منصبها إثر بلاغ للمجلس الوزاري، تتجه الحكومة إلى إعادة تحديد اختصاصات الوزارة المكلفة بالماء.

ويرتقب أن يناقش ويصادق المجلس الحكومي، ليوم الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يغير مشروع المرسوم الصادر في 16 أبريل 2014، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالماء.

وكان موضوع اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالماء، أثار جدلا بين كاتبة الدولة والوزير عبد القادر اعمارة.

وعبرت قيادات التقدم والاشتراكية عن غضبها من تطاول وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة على اختصاصات شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، قبل أن يصدر قرار الإعفاء.

وأخذ موضوع الخلاف حيزا من الوقت في اللقاء التشاوري للقيادات السياسية لحزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، الذي عقد أسابيع قبل إعفاء أفيلال.