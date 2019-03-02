حظيت الممثلة زهور السليماني، بتكريم شرفي، في افتتاح المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، في دورته ال 20 التي انطلق أمس الجمعة، بحضور عدد من الفنانين المغاربة ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.
واحتفل المهرجان في سهرة الافتتاح بزهور السليماني، في أول ظهور لها بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين على مستوى القلب.
وقال الوزير الأعرج في تصريح لـ”اليوم24″ إن مهرجان طنجة يعتبر من أهم مهرجانات السينما المغربية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على الوقوف على تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بالسينما من أجل المساهمة في تطوير المجال السينمائي.
ويحتفي المهرجان كذلك بالموضب السينمائي، والفنان الفوتوغرافي علال سهبي لكن في حفل الاختتام، في 9 مارس الحالي.
و تفتتح اليوم السبت سينما “ميغاراما غويا” أبوابها ضمن أنشطة المهرجان لتعزز دور السينما المتواجدة في عاصمة البوغاز.
وتقدم العروض السينمائية ضمن أنشطة المنرجان في قاعتي روكسي وميغاراما غويا بعروس، بحضور بعد أبطالها ومخرجيها.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور لها بعد الوعكة الصحية.. تكريم زهور السليماني في افتتاح مهرجان طنجة بحضور وزير الثقافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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