ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في المغرب وهذه لائحة الأسعار الجديدة

عرفت أسعار المحروقات في المغرب، ارتفاعا ملحوظا، منذ يوم أمس الجمعة، فاتح شهر مارس، بسبب الارتفاع التي تعرفه الأسعار النفطية في العالم بأسره.

وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في حديثه مع “اليوم 24″، أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا منذ يوم أمس، وذلك بالتزامن مع الإرتفاع الدولي للأسعار.

وكشف المتحدث أن سعر البنزين يتراوح بين 9,39 و9,47 بزيادة 33 فرنك، في الوقت الذي يتراوح فيه سعر الغازوال 10,20 و10,23 درهم للتر الواحد، بزيادة 25 فرنك.

وأضاف المتحدث أن الجماعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، مع تسقيف أسعارالمحروقات، شرط أن يكون منصفا للجميع، مواطنين ومهنيين وشركات، وبغض النظر عن إنزاله هل تم بصيغة تفاوضية أم عن طريق قانون.