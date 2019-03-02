يواصل الثنائي المغربي، حمزة منديل وأمين حارث اندحارهما في الدوري الألماني الممتاز، رفقة فريقهما “شالكه04” الألماني، ومنيا اليوم السبت، بهزيمة ثقيلة بالميدان وأمام الجماهير، بنتيجة 4 أهداف دون رد، أمام فورتونا دوسندورف، لتتعقد بذلك مهمتهما في المراكز الخلفية.
وقد عرفت هذه المباراة، دخول الثنائي المغربي كأساسي في هذا اللقاء، ولعب كل دقائق المباراة، لكنه لم يبصم على مستوى كبير، ومني بواحدة من أثقل هزائمه في الدوري الألماني هذا الموسم.
ويحتل “شالكه04” المركز 14 برصيد 23 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن صاحب المركز 16 المؤدي للدرجة الثانية.
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كانت هذه تفاصيل خبر حارث ومنديل ينهزمان برباعية بميدانهما و”شالكه04″ يقترب من مراكز “الهبوط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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