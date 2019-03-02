حارث ومنديل ينهزمان برباعية بميدانهما و”شالكه04″ يقترب من مراكز “الهبوط”

يواصل الثنائي المغربي، حمزة منديل وأمين حارث اندحارهما في الدوري الألماني الممتاز، رفقة فريقهما “شالكه04” الألماني، ومنيا اليوم السبت، بهزيمة ثقيلة بالميدان وأمام الجماهير، بنتيجة 4 أهداف دون رد، أمام فورتونا دوسندورف، لتتعقد بذلك مهمتهما في المراكز الخلفية.

وقد عرفت هذه المباراة، دخول الثنائي المغربي كأساسي في هذا اللقاء، ولعب كل دقائق المباراة، لكنه لم يبصم على مستوى كبير، ومني بواحدة من أثقل هزائمه في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل “شالكه04” المركز 14 برصيد 23 نقطة، بفارق 7 نقاط، عن صاحب المركز 16 المؤدي للدرجة الثانية.

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