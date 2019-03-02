دفاع حامي الدين يدرس الرد على بوعياش

علمت «أخبار اليوم» أن دفاع عبد العلي حامي الدين، القيادي في البيجيدي، يدرس الرد على أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب دفاعها عن قانونية محاكمة حامي الدين في قضية مقتل بنعيسى آيت الجيد.
وأفادت مصادر بأن الدفاع يستعد لإصدار بيان في الموضوع، ويدرس توجيه رسالة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لضمان حق الرد على تدخل بوعياش في موضوع معروض على القضاء.
وكانت بوعياش قد اعتبرت، في برنامج بقناة ميدي1، محاكمة حامي الدين قانونية، ولا يمكن الحديث عن تقادم بشأنها، في حين يقول الدفاع، ومعه عدد من الحقوقيين، إن القضية سبق البت فيها بحكم نهائي، وإن إعادتها تمس بمبدأ راسخ، وهو أسبقية البت، وإن دوافع سياسية وراء تحريك القضية.
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