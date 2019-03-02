عرض كوميدي بعنوان استوى العدس | عرابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: السبت، 09/ 03/ 2019 الزمان: 19:00 المكان: مركز محمود درويش الثقافي، عرابة يستضيف مركز محمود درويش الثقافي في عرابة، عرض ستاند أب كوميدي بعنوان "استوى العدس" للفنان نضال بدارنة. نضال بدارنة فنان فلسطيني من عرابة يقدم عروض ستاند أب كوميدي ويحاكي الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي من خلال أعماله المسرحية والكوميدية والفنية، ومن أعماله "جمهورية الهريسة" و"دخل السبت". لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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