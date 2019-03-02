محاضرة بعنوان: اصواتنا المفقودة | الرملة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 04/ 03/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: المدرسة الأرثدوكسية، الرملة تنظم لجنة الثقافة والرياضة المنبثقة عن إدارة جمعية القديس جوارجيوس الأرثوذكسية محاضرة بعنوان: "أصواتنا المفقودة"، حول النهضة الموسيقية المتقنة المحترفة في فلسطين من بداية القرن الماضي وأثر الموسيقيين الفلسطينيين على المشهد الموسيقي العربي بعد عام 1948، يلقيها الباحث السيد نادر جلال من مؤسسة نوى للتنمية الثقافية. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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