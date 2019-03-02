عرض مسرحية آخر يوم في الربيع | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: الجمعة 08/ 03/ 2019
الزمان: 19:00
المكان: مسرح حنين، الناصرة
يقدم مسرح حنين في الناصرة مسرحية "آخر يوم في الربيع".
تحاكي المسرحية قصّة فتاة من قرية جليلية شمال فلسطين، بقيت وحيدة مع والديها بعد فقدان أخيها خلال الخدمة الإلزامية المفروضة عليهم منذ عام 1956.
يطغى ألم الفقدان ويُخَلّد الأخ في طقس سنوي يشترك فيه أهل القرية ويقام في المقابر العسكرية الإسرائيلية.
المسرحية هي مونودراما تحاور الفقدان الشخصي أمام الفقدان العام لهذه الأخت، فتواجه صراع الانتماء والهوية، يجمع نص المسرحية بين قصص شخصية وقصص استدعيت لتدعم تطور الأحداث.
طاقم المسرحية
كتابة وتمثيل: فداء زيدان
إخراج: سوار عوّاد
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