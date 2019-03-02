الاحتلال يشن غارة على غزة مع تجدد فعاليات "الإرباك الليلي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم السبت، غارة استهدفت مرصدا للفصائل في جنوب قطاع غزة، وذلك مع تجدد فعاليات "الإرباك الليلي"، في محافظة رفح.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فقد أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على ما زعم أنه إطلاق رزمة من البالونات المحملة بعبوة ناسفة باتجاه جنوب البلاد، حيث لم تقع إصابات أو أضرار جراء العبوة الناسفة، بحسب البيان.

إلى ذلك، أصيب العشرات بجروح متفاوتة وحالات اختناق جراء قمع جيش الاحتلال مساء اليوم السبت، فعاليات "الإرباك الليلي"، التي شارك بها مئات مئات المواطنين عند السياج الأمني شرقي محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ومع تجددت فعاليات "الإرباك الليلي"، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين المشاركين في الفعاليات الإرباك الليلي مقابل بيت حانون شمال القطاع، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وتوجه عشرات الشبان إلى منطقة السياج الأمني الفاصل، وأشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا المفرقعات الصوتية، وأضواء الليزر، تجاه مواقع جنود الاحتلال لتشتيت أنظارهم، ورددوا الهتافات الوطنية ضمن فعاليات الإرباك الليلي.

وسمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المجلس الإقليمي الاستيطاني "أشكول"، إذ رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنها ناجمة عن العبوات التي يلقيها الفلسطينيون نحو قوات الاحتلال جنوب القطاع.

وتشهد منطقة السياج الأمني الفاصل فعاليات "الإرباك الليلي" في محافظات قطاع غزة الخمس، وتهدف لإبقاء قوات الاحتلال في حالة استنفار دائم.

وتستخدم قوات الاحتلال القوة لقمع هذه الفعاليات، من خلال إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز الخانق تجاه الشبان الفلسطينيين بشكل مباشر ومتعمد، لإيقاع الإصابات بصفوف المشاركين.

وتجددت فعاليات "الإرباك الليلي" مطلع الشهر الجاري بعد توقفها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وأممية، يخفف الاحتلال بموجبها حصاره على القطاع المتواصل منذ أكثر من 13 عاما، من خلال توسيع مساحة الصيد، والسماح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى غزة، وغيرها.