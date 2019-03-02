نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، السبت، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات العليا والثانية والثالثة. الدرجة العليا (الجولة 25) مكابي حيفا (2-0) اتحاد أبناء سخنين الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 24) أبناء مصمص (2-1) اتحاد أبناء كفر قرع اتحاد أبناء باقة (0-3) النادي الرياضي دبورية الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 24) أخاء عكا (3-1) الأخوة يركا الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 24) شباب سخنين (1-0) الأخوة شعب الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 21) أبناء بئر المكسور (2-0) بيتار كفر كنا مكابي بسمة طبعون (5-0) شباب الكعبية الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 21) هبوعيل عين السهلة (4-0) بيتار عين ماهل مكابي أم الفحم (7-0) أخاء عرعرة عارة الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 21) مكابي عسفيا (4-3) الأخوة الفريديس

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