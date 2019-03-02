لوكاكو يقود مانشستر يونايتد لفوز مثير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتزع فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا من ساوثهامتون بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم ساوثهامتون بهدف أحرزه اللاعب يان فاليري بعد مرور 26 دقيقة على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 أدرك اللاعب أندرياس بيريرا هدف التعادل لمانشستر يونايتد، ثم في الدقيقة 59 أضاف اللاعب روميلو لوكاكو الهدف الثاني للشياطين الحمر، وفي الدقيقة 75 جاء هدف التعادل لساوثهامتون بواسطة اللاعب جيمس وارد، وفي الدقيقة 88 عاد اللاعب روميلو لوكاكو لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح مانشستر يونايتد.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح مانشستر يونايتد، والتي فشل اللاعب بول بوغبا في ترجمتها إلى هدف رابع لمانشستر يونايتد.

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ساوثهامتون عند 27 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.