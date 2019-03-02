مانشستر سيتي يتخطى بورنموث بهدف جزائري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق مانشستر سيتي عقبة بورنموث بهدف يتيم، مساء اليوم السبت، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي، اللاعب الجزائري رياض محرز.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 71 نقطة وهو يتصدر حاليا ترتيب لائحة الدوري، وفي المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 34 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر.

مجريات المباراة:

لم يتمكن الفريق الضيف من تهديد المرمى حتى الدقيقة 18، عندما انطلق دي بروين من الناحية اليمنى قبل أن يمرر كرة متقنة إلى ديفيد سيلفا الذي ذهبت تسديدته بجانب القائم.

وتواصلت سيطرة مانشستر سيتي، وحاول أوتاميندي مباغتة مرمى بورنموث بضربة مقصية مرت فوق العارضة في الدقيقة 31.

وقبل نهاية الشوط الأول، تعرض كيفين دي بروين للإصابة، ليغادر الملعب ويدخل بدلًا منه، رياض محرز.

كما أجرى السماوي، تبديلا اضطراريا جديدا، بإشراك القائد فينسان كومباني بدلًا من جون ستونز.

وتمكن الضيوف من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 55، عندما أرسل زينتشينكو، الكرة داخل منطقة الجزاء إلى برناردو سيلفا، وحاول الدفاع إبعادها لكنها وصلت إلى ديفيد سيلفا الذي مررها إلى محرز الذي أودعها داخل الشباك بنجاح.

وحاول بورنموث، التحرر من المواقع الدفاعية بعد تلقيه الهدف، لكنه اصطدم بسيطرة مانشستر سيتي على منطقة المناورة.

وأبعد الحارس أرتورو بوروتش، عرضية زينتشينكو بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية في الدقيقة 71، ودخل ليس موسيت بدلًا من بروكس في تشكيلة بورنموث، قبل أن ينقذ بوروتش مجددًا مرماه من محاولة سترلينغ.

وكاد سيرجيو أغويرو أن يحرز هدف التعزيز لمانشستر سيتي في الدقيقة 81، عندما أرسل كرة طويلة نحو رحيم سترلينغ الذي لم يصل إليها، لتغافل الحارس بوروتش الذي وصل إليها بأطراف أصابعه قبل أن ترتد من باطن العارضة.

وقام حارس بورنموث، بالتصدي بنجاح في الدقيقة 86، لرأسية قوية من رياض محرز، ودخل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس بدلًا من أغويرو في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي.