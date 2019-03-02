حفريات المستوطنين تتسبب بانهيار بملعب وادي حلوة بسلوان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت حفريات الاحتلال المتواصلة أسفل حي وادي حلوة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بانهيارات أرضية جديدة وقعت، اليوم السبت، في أرضية ملعب الحي.

وتتسبب الأمطار في كل عام تقريبا بانهيارات أرضية جديدة، وتصدعات، وتشققات في المنشآت والمباني في بلدة سلوان، بسبب تواصل أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، لشق شبكة أنفاق باتجاه الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى وباحة البراق.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فخري أبو ذياب، إن "انهيارات أرضية وتشققات جديدة وقعت صباح اليوم السبت، في أرضية ملعب وادي حلوة، نتيجة تغلغل مياه الأمطار في باطن الأرض ووجود حفريات تهويدية أسفل المنطقة.

وأضاف: "المنطقة تتعرض لحفريات تهويدية بشكل دائم وسحب للأتربة والصخور بهدف شق شبكة أنفاق لصالح تنفيذ المشاريع الاستيطانية بالمنطقة، والكثير من المنازل الفلسطينية أصبحت معلقة بالهواء ويتهددها الخطر".