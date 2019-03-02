خسارة خارجية قاسية تزيد من معاناة أبناء سخنين بالدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته الخارجية أمام مكابي حيفا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ25 وقبل الأخيرة على نهاية المرحلة الثانية للدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "سامي عوفر" في مدينة حيفا، وسط حضور المئات من مشجعي الفريق السخنيني.

وافتتح الفريق المضيف باب التسجيل بعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة، ثم في الدقيقة 78 حسم مكابي حيفا المباراة لصالحه بهدف ثان في شباك اتحاد أبناء سخنين.

ووصل الفريق السخنيني خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

ومن أبرز ما شهدته المباراة إهدار ضربة جزاء احتسبها الحكم لصالح مكابي حيفا في الدقيقة 44، والتي تمكن حارس اتحاد أبناء سخنين، محمود قنديل، من إبعادها عن مرماه ببراعة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الفريق السخنيني عند 20 نقطة وهو يتذيل ترتيب لائحة الدوري بفارق 5 نقاط حاليا عن المركز المؤهل للبقاء.

هذا، وسيستضيف سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا في مباراته المقبلة هبوعيل بئر السبع يوم السبت المقبل، ضمن ختام المرحلة الثانية للدوري وقبل الانتقال لخوض مباريات البلاي أوف.