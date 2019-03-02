آرسنال يهدر فوزا ثمينا على توتنهام هوتسبير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افترق فريقا توتنهام هوتسبير وآرسنال بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما إيجابيا بهدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف آرسنال اللاعب آرون رامزي، وفي المقابل أدرك هدف التعادل لتوتنهام اللاعب هاري كين.

وبهذا التعادل رفع توتنهام هوتسبير رصيده من النقاط إلى 61 نقطة وهو يحتل المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد آرسنال 57 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

أهدر آرسنال فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما مر أيوبي من الجناح الأيسر وأرسل كرة ارتدت من وانياما إلى لاكازيت الذي سدد من وضع مريح بعيدًا عن المرمى.

وفضل مخيتريان التمرير إلى لاكازيت بدلا من التسديد لتضيع فرصة أخرى لأرسنال في الدقيقة 11.

وتقدم آرسنال في الدقيقة 16، عندما استغل لاكازيت إبعاد رأسي عشوائي من سانشيز، ليمرر إلى رامزي الذي راوغ الحارس هوغو لوريس ووضع الكرة في الشباك.

وألغى الحكم هدفًا لتوتنهام في الدقيقة 22 بداعي تسلل صاحبه كين، وفي الدقيقة 31 مرر روز الكرة بين قدمي جوندوزي لتصل إلى إريكسن الذي سدد بجانب القائم القريب.

واقتنص فيرتونخين الكرة من أمام جوندوزي وسدد من بعد 20 يارده بعيدا عن المرمى في الدقيقة 40، ثم أنقذ لوريس مرماه من هدف محقق لأيوبي إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 42.

ولعب لينو حارس آرسنال، دورًا بطوليًا في الدقيقة 44، فأبعد محاولة إريكسن من 7 ياردات ثم نهض ليتصدى بطريقة رائعة لمتابعة سيسوكو.

ومرة أخرى، أهدر لاكازيت فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 53، عندما أطاح بالكرة بعيدا إثر تمريرة من مونريال، ورد توتنهام بعد دقيقتين بمتابعة في الشباك الخارجية.

ورغم سيطرة توتنهام الميدانية على اللقاء، إلا أنه اضطر لمحاولات التسديد من بعيد، اقترب البديل إريك لاميلا عن طريقها من معادلة النتيجة لفريقه، لكن الكرة مرت بجانب القائم في الدقيقة 65.

ودخل أوزيل إلى تشكيلة آرسنال بدلا من رامزي، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء مشكوكًا في صحتها لتوتنهام بعد إعاقة كين داخل المنطقة.

وتمكن الأخير من تنفيذ الركلة بنجاح معادلا النتيجة لفريقه في الدقيقة 74.

وأراد الفريق المضيف، استثمار ارتفاع معنويات اللاعبين بعد التعادل، فدخل الإسباني فيرناندو يورنتي مكان سون، لكنه ضغط دون أن يتمكم من تسجيل هدف ثان.

وحصل الضيوف على ركلة جزاء إثر إعاقة البديل أوباميانغ داجل المنطقة من قبل سانشيز، لكن الحارس الفرنسي لوريس أنقذ تسديدة المهاجم الجابوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

كما شهد الوقت بدل الضائع تعرض لاعب آرسنال البديل لوكاس تورييرا لبطاقة حمراء، بسبب تدخل عنيف مع أحد لاعبي توتنهام.