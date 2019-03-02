انت الان تتابع تفاصيل خبر رجل أعمال إماراتي يزعم أن "إسرائيل دولة ديمقراطية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 08:30 مساءً - وصف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها "ديمقراطية"، وذلك بعد قيامها بالتحقيق مع رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على خلفية قضايا الفساد، وتقديمه للقضاء.

وقال الحبتور في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع "تويتر"، أمس الجمعة: إن "ما يحدث في إسرائيل ديمقراطية حقيقة، وليس كالتي في الدول العربية التي تهدم البلاد ومستقبلها".

وأضاف الحبتور المشهور بتصريحاته التطبيعية والمثيرة للجدل: إن "ديمقراطية إسرائيل حقيقة من خلال التحقيق مع نتنياهو وإنهاء حياته السياسية"، على حد ادعائه.

ويأتي حديث الحبتور متناغماً مع مواقف أبوظبي من دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للزيارات بين مسؤولين في الإمارات إلى دولة الاحتلال.

وكان وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، زعم "حق" دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها؛ إزاء تهديدات من إيران وحزب الله، اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسين للإرهاب بالمنطقة.