الان تتابع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يعود إلى الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:49 م, 2 مارس 2019 م التعليقات: 0 عاد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الجزائر، مساء اليوم، وفقا لما أكدته الوكالة الرسمية.

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