شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: إصابة 183 في الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم (السبت) عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد أمس (الجمعة) بلغ 183 مصاباً. نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم (السبت) عن وزارة الصحة قولها إن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد أمس (الجمعة) بلغ 183 مصاباً. وقال مسؤولون في وقت سابق إن شخصاً توفي بأزمة قلبية خلال الاحتجاجات. وخرجت المظاهرات احتجاجاً على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية خامسة.



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