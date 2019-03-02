شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب عودة غوايدو إلى فنزويلا وسط مخاوف من توقيفه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس)

يترقب أنصار المعارض الفنزويلي خوان غوايدو عودته إلى العاصمة كراكاس، بعد جولته القصيرة في أمريكا اللاتينية، لكنهم يتخوفون من اعتقاله من الرئيس نيكولاس مادورو.

وقد يعود غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، الإثنين القادم، بعد استقباله في كولومبيا والبرازيل والباراغواي والأرجنتين والأكوادور كرئيس دولة. وتشكل عودته تحدياً لمادورو الذي هدد باعتقاله تحت طائلة إثارة ردود فعل دولية.