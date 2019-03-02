فنزويلا تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها

رفضت حكومة فنزويلا، العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على كاراكاس.

وانتقد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي/السبت بتوقيت أوروبا، في بيان معلن، هذه العقوبات، مبينا أنها جزء من استراتيجية فاشلة تتبعها واشنطن من أجل إشعال ثورة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وتحدث الوزير عن “حماس مرضي” من جانب الولايات المتحدة في العمل على القضاء على المؤسسات الفنزويلية.

وطالب الوزير المجتمع الدولي باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في تعامله مع فنزويلا.

كانت الإدارة الأمريكية فرضت الجمعة عقوبات إضافية على أشخاص يحيطون بالرئيس مادورو.

وكانت وزارة المالية الأمريكية فرضت عقوبات على ستة من قيادات الأمن في فنزويلا، بدعوى أنهم أعاقوا وصول المساعدات إلى فنزويلا وزادوا من حدة الأزمة التي تمر بها فنزويلا.

وتقضي العقوبات بتجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة إن وجدت.

ووضعت الإدارة الأمريكية قيودا على منح التأشيرة لعشرات من المقربين من مادورو.

يواصل خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا جولة له عبر العديد من دول أمريكا الجنوبية لطلب الدعم له في صراعه على السلطة مع مادورو.

وقال جوايدو أمام مؤيديه بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس: “وصلنا إلى نقطة ليس معها عودة”.

وبعد لقاء مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أعلن جوايدو عن تنظيم مظاهرات جديدة ضد الحكومة الاشتراكية في فنزويلا .

د ب ا

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