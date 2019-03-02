شكرا لقرائتكم بوتفليقة يعود للجزائر.. ما هي الخطوة القادمة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية، اليوم السبت، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في جنيف.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، خبر تعيين عبدالغني زعلان مديراً لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، خلفاً لعبد المالك سلال.
وقالت مصادر لـ"العربية" في وقت سابق اليوم إن الرئاسة الجزائرية ستعلن عن قرارات هامة خلال ساعات.
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