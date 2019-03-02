شكرا لقرائتكم الجزائر.. أنباء عن تعديل حكومي كبير ومفاجآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مصادر جزائرية متطابقة عن أن تعديلا حكومیا وشیكا سيعلن عنه خلال الساعات المقبلة، سیكون الأوسع على الإطلاق والأكبر من نوعه.

وأوضحت المصادر أن هذا التعديل سیشمل رؤوسا كبیرة في الحكومة، في مقدمتھم رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحیى.

ولم تذكر المصادر تفاصیل التعیینات الجديدة، إلا أنھا أكدت بأنھا ستحمل مفاجآت.

يشار إلى أنه تمت تنحیة عبد المالك سلال من منصب مدير الحملة الانتخابیة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعیین عبد الغني زعلان خلفا له.